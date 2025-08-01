В Китае маленький ребенок выжил после падения с 18-го этажа

Удивительный случай произошел в городе Ханчжоу в Китае. Как пишет издание South China Morning Post, тут трехлетний мальчик выжил, выпав с 18-го этажа своей квартиры.

ЧП случилось 15 июня.

Как выяснилось, родители оставили малыша с бабушкой и дедушкой, которые ушли за продуктами, думая, что тот спит. Однако ребенок проснулся, залез на подоконник в ванной и упал вниз.

Папа малыша рассказал: «Во время падения сыну помешало открытое на 17-м этаже окно, которое изменило траекторию падения. Он приземлился на дерево, которое поглотило большую часть удара, прежде чем он ударился о землю. Иначе он упал бы прямо на бетон».

Добавляется, ребенка нашел местный житель. Малыш получил перелом левой руки, растяжение позвоночника и повреждения внутренних органов, но его голова не пострадала.

Сообщается, что когда его нашли, он был в сознании и попросил медиков, чтобы родители купили ему трансформера «Бамблби».

Ранее в Киеве четырехлетний мальчик выпал с 21-го этажа.