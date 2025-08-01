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Новости > Трамп объяснил, чем же так хороши его пошлины

Трамп объяснил, чем же так хороши его пошлины

Александр Панько
01.08.25 09:58
147
Трамп объяснил, чем же так хороши его пошлины

Президент США Дональд Трамп рассказал о пользе своих пошлин. Он сделал пост в социальной сети Truth Social.

Глава государства написал: «Год назад Америка была мертвой страной, а сейчас это самая горячая страна в мире. Поздравляю всех!».

По его словам, введенные им пошлины вернули стране экономическое влияние и процветание.

Политик добавил: «Пошлины снова делают Америку великой и богатой. Десятилетиями их успешно применяли против США, и вкупе с по-настоящему глупыми, жалкими и коррумпированными политиками это оказывало разрушительное влияние на будущее и даже выживание нашей страны. Сейчас всё полностью изменилось, и Америка успешно дала отпор этому натиску пошлин».

Ранее Трамп сделал дерзкое заявление по поводу пошлин.

Тэги: США, мир, экономика, Дональд Трамп, пошлины

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