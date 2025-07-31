Рада одобрила дополнительные 412 млрд на оборону

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 13573 о изменениях в госбюджет на 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборону на 412,3 млрд грн. Об этом стало известно во время трансляции заседания парламента на канале Рада в четверг, 31 июля.

Соответствующее решение поддержали 332 депутата. Законопроект был подан сегодня руководством Рады взамен аналогичного проекта № 13439-3, который ранее приняли в первом чтении. Из предыдущего документа убрали некоторые дополнительные расходы.

Согласно принятому документу, 115 млрд грн направляется на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил обороны, 216 млрд грн — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальные средства покроют другие нужды войска.

Кроме того, законопроект предусматривает новое распределение НДФЛ с 1 августа 2025 года: 60% поступлений будет направляться Минобороны на закупку дронов, оружия и военной техники, 30% — Госспецсвязи на дроны, 10% — на нужды бригад.

Финансирование планируется обеспечить за счет увеличения привлечения средств от ОВГЗ на 184,9 млрд грн, перевыполнения собственных доходов бюджета на 147,5 млрд грн, уменьшения расходов на погашение ОВГЗ на 65,1 млрд грн и уменьшения расходов на обслуживание долга на 11,2 млрд грн.

Напомним, в Раде анонсировали оборонное соглашение с США.