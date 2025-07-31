Часть мужчин с 25 лет автоматически получит звание солдата запаса, — Минобороны

Кабмин согласовал изменения, согласно которым часть военнообязанных мужчин автоматически получит звание солдата запаса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как отметили в Минобороны, Кабмин упорядочил и детализировал отдельные процедуры военного учета и призыва граждан на военную службу во время мобилизации.
Новое постановление правительства предусматривает:
— автоматическую постановку на воинский учет женщин с медицинским образованием без их личного присутствия;
— отправку повесток заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу проживания;
— присвоение воинского звания «солдат (матрос) запаса» одновременно с постановкой на воинский учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку, без их вызова в ТЦК и СП;
— формирование поименных списков средствами системы «Оберіг» для организации отправки команд во время призыва на военную службу.
Стоит отметить, что в Украине военнообязанными считаются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. При этом весной прошлого года призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.
Напомним, в Минобороны оценили ход мобилизации.