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Новости > Австралийцы поведали об опасном влиянии жары на детский мозг

Австралийцы поведали об опасном влиянии жары на детский мозг

Агата Кловская
01.08.25 13:36
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Австралийцы поведали об опасном влиянии жары на детский мозг

Эксперты из RMIT и университета Нового Южного Уэльса в Австралии бьют тревогу. Они поведали об опасности жары для мозга детей.

Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повторяющееся воздействие высоких температур негативно влияет на способность детей к обучению, особенно к освоению математики.

Работа охватила данные около 14,5 миллионов школьников из 61 страны мира.

Оказалось, что дети, живущие и обучающиеся в жарком климате, хуже справляются с задачами, требующими логики, абстрактного мышления и концентрации.

Добавляется, что подобные навыки активно используются на уроках математики.

Указывается, что способности к чтению и выполнению более простых заданий страдали в меньшей степени.

Сообщается при этом, что самыми уязвимыми к жаре были дети из малообеспеченных семей, которые чаще посещали школы без кондиционеров и не имели доступа к дополнительным занятиям для закрепления знаний. Увы, именно у этой группы учащихся сильнее всего снижались когнитивные способности.

Предостерегается, что в перспективе это может привести к увеличению образовательного разрыва между молодыми людьми.

Австралийцы отметили, что обучение в неподходящих условиях может замедлить интеллектуальное развитие целых поколений и усилить социальное неравенство.

Ученые призывают учитывать климатические факторы в образовательной политике. Среди возможных решений, по их словам, модернизация систем охлаждения в школах и пересмотр подходов к организации учебного процесса в условиях глобального потепления.

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Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, дети

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