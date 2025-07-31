Премьер Литвы ушел в отставку после коррупционного скандала

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас ушел в отставку после того, как оказался в эпицентре коррупционного скандала. 45-летний чиновник возглавлял правительство с декабря прошлого года.

Ранее президент страны Гитанас Науседа дал ему две недели, чтобы определиться со своим политическим будущим.

В четверг, 31 июля, Гинтаутас Палуцкас позвонил главе государства и сообщил о своем решении.

Кроме этого он решил покинуть пост председателя Литовской социал-демократической партии.

Суть коррупционного скандала заключалась в том, что компания, принадлежащая членам семьи политика, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки.

Ранее мы писали, что Литва может отправить своих миротворцев в Украину.