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Новости > Шведы рассказали, как надо питаться в пожилом возрасте

Шведы рассказали, как надо питаться в пожилом возрасте

Агата Кловская
01.08.25 12:47
140
Шведы рассказали, как надо питаться в пожилом возрасте

Медики из Швеции поведали, как надо питаться в пожилом возрасте. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что рацион, основанный на принципах MIND-диеты и средиземноморского питания, замедляет накопление хронических патологий в пожилом возрасте.

В опыте участвовали 2 473 пожилых человека, за состоянием здоровья которых следили в течение пятнадцати лет.

Специалисты оценивали влияние различных моделей питания на скорость развития множественной хронической заболеваемости. Это состояние, при котором у человека одновременно диагностируется несколько болезней, включая нарушения работы сердечнососудистой и нервной систем.

Оказалось, что самым крепким здоровье было у добровольцев, которые придерживались MIND-диеты, средиземноморского рациона или альтернативной системы здорового питания. У них темпы накопления заболеваний были на 5-6% ниже средних значений.

Поясняется, что MIND-диета (Mediterranean-DASH Diet Intervention for Neurodegenerative Delay) была разработана специально для замедления возрастных изменений в мозге и профилактики нейродегенеративных заболеваний. Такое питание включает в себя большое количество листовой зелени, ягод, орехов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы, нежирного мяса и оливкового масла.

Подобные принципы лежат в основе питания по средиземноморскому типу.

Информируется, что подопытные, в рационе которых содержалось много переработанного мяса, сахара и насыщенных жиров, демонстрировали ускоренное ухудшение здоровья. В их случае заболевания накапливались примерно на 5% быстрее, чем в среднем.

Подчеркивается, что наиболее выраженная связь между характером питания и множественной заболеваемостью наблюдалась при сердечнососудистых и нейропсихиатрических диагнозах. При этом женщины и представители самой пожилой возрастной группы оказывались особенно уязвимыми к последствиям нездорового рациона.

Ранее японцы обнаружили причину раннего старения мозга.

Тэги: здоровье, мир

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