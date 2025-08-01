Испанский врач назвал продукты, которые помогут улучшить сон

Популярный испанский врач Хосе Мануэль Фелисес поведал, как улучшить качество сна. Он назвал полезные для этого продукты.

Медик рассказал: «Фисташки, один из продуктов с самым высоким природным содержанием мелатонина, гормона сна, а также магния».

Добавляется: «Еще одна полезная пища – бананы, богатые триптофаном, магнием и калием, которые способствуют выработке серотонина и мелатонина, двух основных нейротрансмиттеров в регуляции цикла сна».

Говорится: «Не стоит забывать и о куриной грудке, которая станет отличным ужином за счет низкой жирности».

Также специалист сообщил, какие продукты, наоборот, способны ухудшить сон. Это ананас (из-за высокой кислотности), арбуз и дыня (из-за мочегонного свойства), а также авокадо, в котором содержится тирозин, то есть аминокислота, которая активизирует работу нервной системы.

Резюмируется: «Речь идет не об отказе от здоровой пищи, а об адаптации ее к биологическому ритму человека. Многие из этих продуктов обладают выдающимися преимуществами при употреблении в течение дня, но ночью они могут изменить качество сна, если их не выбирать тщательно».

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