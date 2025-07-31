В США родился уникальный ребенок

Крайне необычный ребенок Таддеус Дэниел Пирс появился на свет в США. Как пишет издание MIT Technology Review, он родился из эмбриона, возраст которого составляет 30,5 лет.
Малыш появился на свет 26 июля.
В публикации сказано, что мальчик установил новый рекорд как самый старый ребенок.
Говорится, что родители ребенка усыновили эмбрион у женщины, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения еще в 1994-м году.
Указывается, что всего удалось создать четыре эмбриона, один их них был перенесен в матку женщины, а остальные три были криоконсервированы и оставлены на хранение.
Ранее родился первый в мире «искусственный» ребенок.