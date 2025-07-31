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Новости > Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. Есть погибшие, десятки раненых

Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. Есть погибшие, десятки раненых

Агата Кловская
31.07.25 09:30
70
Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. Есть погибшие, десятки раненых

Россия нанесла комбинированный удар по Киеву в ночь на 31 июля, применив ракеты и дроны. В городе многочисленные повреждения домов, разрушен подъезд многоэтажки, десятки людей пострадали, есть жертвы

За ночь 31 июля в столице трижды объявляли воздушную тревогу. Первый раз — еще вечером 30 июля, она длилась более четырех часов и была связана с атакой дронов.

Повторные воздушные тревоги объявляли под утро из-за угрозы баллистики. Именно тогда россияне нанесли ракетный удар по Киеву.

В результате налета дронов больше всего пострадал Соломенский район города. Там зафиксировано падение обломков на дома, нежилые помещения, автомобили, попадание в одно из высших учебных заведений.

Последствия комбинированной атаки РФ:

— В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Также пожары в нескольких нежилых зданиях.

— В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки.

— В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.

— В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

Из-за удара по Киеву погибли 6 человек, 52 пострадавших, почти 30 человек в больницах. Среди них пострадали 9 детей. Начальник КГВА отметил, что число раненых будет расти.

По его словам, россияне ударили по девятиэтажке в Святошинском районе прямой наводкой.

Среди раненых в Киеве в результате ночной атаки также есть полицейские Как сообщили в Нацполе, речь идет о трех полицейских, которые ехали по вызову. Сейчас они госпитализированы.

Кроме этого, была повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов Киева

По данным «Укрзализныци», движение на этом участке временно осуществляется тепловозами. Сотрудники и пассажиры не пострадали. Восстановление полноценного движения по участку ожидается уже около 9 утра.

Поезда дальнего сообщения двигаются по графику. Однако могут быть незначительные отклонения от графика поездов Kyiv City Express в направлении Святошина до станции Киев-Пассажирский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 300 дронов и 8 ракет выпустили россияне этой ночью. Он подчеркнул, что столица являлась основной целью массированного обстрела. Имеются многочисленные повреждения жилищной инфраструктуры. Пострадали также Днепровщина, Полтавская, Сумская, Николаевская, Киевская область.

«Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира», — написал глава государства.

Напомним, Трамп отвел Путину 10 дней на перемирие с Украиной.

Тэги: Киев, жертвы, ракетный удар

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