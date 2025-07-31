Ситуация на фронте: за сутки произошло 193 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стало известно, что сейчас происходит на фронте.
О ситуации на утро четверга, 31 июля, поведал Генштаб ВСУ.
Сообщается, что за минувшие сутки произошло 193 боевых столкновений.
Говорится: «Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 122 управляемые бомбы».
Добавляется: «Кроме этого россияне совершили 5 557 обстрелов, в том числе 64 из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3 472 дрона-камикадзе».
Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 053 260 солдат.