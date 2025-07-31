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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 053 260 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 053 260 солдат

Александр Панько
31.07.25 09:07
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 053 260 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 31 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 053 260 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 067 танков, 23 066 боевых бронированных машин, 30 911 артиллерийских систем, 1 451 РСЗО, 1 203 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 48 894 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 548 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 56 822 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 935 единиц специальной техники.

Ранее в Кремле странно отреагировали на ультиматум Трампа.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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