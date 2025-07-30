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Новости > Американцы узнали о шмелях кое-что удивительное

Американцы узнали о шмелях кое-что удивительное

Агата Кловская
30.07.25 15:21
213
Американцы узнали о шмелях кое-что удивительное

Эксперты из университета Пенсильвании в США узнали о шмелях кое-что удивительное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти насекомые инстинктивно предпочитают белковую пищу, несмотря на то, что ее потребление не делает их ни сильнее, ни плодовитее.

Во время опыта шмелей кормили пыльцой и нектаром с разным соотношением белков, жиров и углеводов.

Ученые анализировали, сколько пищи те съедают и как это влияет на здоровье, вес и яйценоскость насекомых.

Оказалось, что шмели явно переедают белковую пыльцу – употребляют ее больше, чем требуется, – при этом никакого улучшения состояния здоровья при этом не наблюдается.

Добавляется, что жирной пищи они избегают, но не потому что она вредна, а из-за сложности усвоения.

Сказано: «Мы привыкли думать, что шмели инстинктивно выбирают правильное питание. Но в реальности их вкусы могут идти вразрез с реальными физиологическими потребностями. Организм требует белка по привычке, даже если его избыток вреден».

Отмечается, что подобные пищевые привычки могут напоминать человеческие, ведь люди часто тянутся к сладкому даже при достаточном количестве углеводов в рационе.

Резюмируется: «Такую особенность поведения важно учитывать при разработке стратегий поддержки шмелей, особенно в условиях сокращения популяций. Сегодня фермеры и экологические организации нередко используют белковые подкормки, считая их полезными, но, как видно, они могут наоборот подрывать здоровье колоний».

Ранее немцы узнали о пчелах кое-что новое.

Тэги: ученые, мир, наука

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