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Новости > В Кремле странно отреагировали на ультиматум Трампа

В Кремле странно отреагировали на ультиматум Трампа

Александр Панько
30.07.25 14:13
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В Кремле странно отреагировали на ультиматум Трампа

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков странно ответил на ультиматум американского лидера Дональда Трампа. Тот обещал ввести новые санкции из-за нежелания Кремля завершать войну в Украине.

Чиновник на это сказал: «Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций».

Добавляется: «Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет».

Ранее Трамп отвел Путину 10 дней на перемирие с Украиной.

Тэги: США, Украина, Россия, мир, политика, война, Дональд Трамп

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