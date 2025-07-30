В Кремле странно отреагировали на ультиматум Трампа

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков странно ответил на ультиматум американского лидера Дональда Трампа. Тот обещал ввести новые санкции из-за нежелания Кремля завершать войну в Украине.

Чиновник на это сказал: «Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций».

Добавляется: «Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет».

Ранее Трамп отвел Путину 10 дней на перемирие с Украиной.