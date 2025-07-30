Китайцы научились предсказывать кариес

Эксперты из университета Гонконга, Китайской академии наук и клиник Циндао создали уникальную и первую в мире систему на базе искусственного интеллекта. Она способна предсказать риск кариеса для каждого зуба с огромной точностью.

В ходе своей работы ученые проанализировали микробиом зубного налета у 89 дошкольников, а всего они изучили более 2,5 тысяч зубов.

Оказалось, что в здоровой полости рта передние и задние зубы заселены разными бактериями. Но при развитии кариеса этот баланс нарушается: микроорганизмы, характерные для резцов, появляются на коренных зубах – это и становится первым предупреждающим сигналом.

В итоге на основе этих данных специалисты создали система Spatial-MiC, которая анализирует состав микробов и способна выявить риск возникновения кариеса за два месяца до появления первых признаков.

Точность прогноза составила 93%.

Уверяется, что новый метод позволяет защитить те участки, где риск особенно высок, и избежать ненужных вмешательств.

Сказано: «Мы раньше считали кариес неизбежным. Сейчас же мы можем остановить его развитие еще до того, как пострадает зуб».

Исследователи хотят адаптировать технологию для массового применения.

Ожидается, что она поможет сократить количество визитов к стоматологу, снизить страх детей перед лечением и предотвратить осложнения – такие как пульпит или потеря зубов.

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