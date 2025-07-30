Американцев обвинили в стрельбе по мирным жителям Сектора Газа

Спикер парламента Палестины Рухи Фаттух сделал громкое заявление. Оно прозвучало на брифинге для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве на полях шестой Всемирной конференции парламентариев.

Политик сказал: «Израильские солдаты и американские охранники поддерживаемых США центров распределения гуманитарной помощи в Секторе Газа стреляют по мирному населению».

Добавляется: «Сотни людей, обращавшихся за гуманитарной помощью, были убиты и тысячи ранены».

Ранее Британия пригрозила Израилю признанием Палестины.