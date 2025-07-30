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Новости > Трамп признал, что санкции против России могут не сработать, — NYT

Трамп признал, что санкции против России могут не сработать, — NYT

Агата Кловская
30.07.25 14:37
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Трамп признал, что санкции против России могут не сработать, — NYT

Президент США Дональд Трамп пригрозил через 10 дней ввести против России пошлины за войну на Украине, однако он, похоже, совсем не уверен в эффективности этой стратегии и уже признал, что санкции могут не сработать, пишет The New York Times.

«Не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Путин), очевидно, хочет, вероятно, продолжать войну», — сказал Трамп журналистам. — «Но мы введём пошлины и всё такое. Это может повлиять на них, а может и нет».

Как пишет издание, по мере того, как разочарование Трампа конфликтом растёт, его угрозы вызывают вопросы о том, насколько сильными рычагами давления на Москву обладают США и готов ли американский лидер их использовать.

«Трамп, похоже, осознаёт то, что многие из нас наблюдали с самого начала, — что проблема не в Зеленском, проблема не в Украине. Проблема в Путине», — заявил Мэтт Дасс, исполнительный вице-президент Центра международной политики.

Как отмечает NYT, пока мало что указывает на то, что ультиматум Трампа изменит мнение Путина о войне. Российский лидер не планирует отступать от своей «исторической миссии» — вернуть Украину под контроль Кремля, и уверен, что у него есть преимущество на поле боя.

При этом эксперты по внешней политике утверждают, что у Трампа есть другие экономические и военные возможности, чтобы заставить Россию прекратить войну. Несмотря на то, что Россия защищена от санкций, говорят эксперты, её экономика уязвима. Трамп, по их словам, всё ещё может наложить арест на часть её банковской системы, ограничить цены на нефть и использовать своё влияние на внешнюю политику и торговые сделки с европейскими союзниками.

Эвелин Фаркаш, бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, заявила, что у Трампа «много козырей в рукаве», включая законопроект Сената, о санкциях в размере не менее 500% на импорт из России или любой страны, покупающей российский уран или нефтепродукты.

Однако она подчеркнула, что Трампу необходимо дать понять, что Россия не может выиграть войну в военном отношении. Он мог бы увеличить военную помощь, побудить Украину пойти на больший риск при использовании своей военной помощи и сотрудничать с союзниками в использовании замороженных российских активов для обеспечения поставок оружия, отметила она.

«Он думал, что он и его переговорщики смогут уговорить Россию на какой-то компромисс, но Путин в компромиссе не заинтересован. И поэтому он будет продолжать бороться, пока не поймёт, что не сможет достичь своих целей военной силой. В конечном счёте, он должен убедиться, что проигрывает, и его окружение должно быть в этом убеждено».

При этом Кремль практически не отреагировал на последнюю угрозу Трампа, напоминает NYT. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, заявил во вторник, что Кремль «принял к сведению» эти заявления. Однако союзники Путина осудили и даже высмеяли перенос сроков г-ном Трампом.

«Пятьдесят дней, раньше было 24 часа, раньше было 100 дней», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом Дэниел Фрид, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне и бывший высокопоставленный американский дипломат, отмечает, что непоследовательность и резкая смена позиции Трампа затрудняют дальнейшее давление на Россию.

«Действия Трампа в последние недели свидетельствуют о том, что он, возможно, понимает это и движется в более жёстком направлении», — отмечает он.

Напомним, Трамп отвел Путину 10 дней на перемирие с Украиной.

Тэги: Россия, санкции, Дональд Трамп

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