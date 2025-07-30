США испытали новые ракеты, которые могут уничтожить китайский флот

В Австралии испытали новые американские ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которые могут нанести сокрушительные потери китайским кораблям в случае конфликта за Тайвань.

Ракеты PrSM предназначены для запуска с наземных установок Himars. Они имеют высокую точность и большую скорость и дальность, по сравнению с ракетами Atacms, которыми сейчас вооружена тайваньская армия. Как пишет The Telegraph, испытания новых ракет стали еще одним признаком гонки вооружений в Тихоокеанском регионе между США и Китаем.

Издание пишет, что США и союзники пытаются опередить Китай в военной мощи, чтобы выбить Пекин из равновесия во время размышлений о вторжении на Тайвань. При этом в основу стратегии США положили новые технологии, которые помогут нанести катастрофические потери китайскому флоту. В первую очередь это ракеты PrSM производства американской компании Lockheed Martin.

Во время испытаний в Австралии ракета PrSM поразила цель на расстоянии более 190 миль. Ракета подходит для американских Himars и британских артиллерийских систем MLRS.

Издание напоминает, что эти установки использовались с ракетами Atacms. Этим ракетам уже более трех десятилетий и они имеют максимальную дальность около 305 км. Telegraph пишет, что PrSM имеют прицельную дальность более 480 миль и это может быть увеличено. Во время недавнего испытательного полета в Австралии ракета достигла скорости 4000 км/ч, превзойдя Atacms примерно на 300 км/ч.

Telegraph цитирует главного технического директора армии США Алекса Миллера, который сказал, что в пусковых установках может быть больше ракет PrSM, чем Atacms. Также отмечается, что она менее уязвима к радиоэлектронному подавлению.

Старший директор Фонда защиты демократий Брэд Боуман добавил, что ракету PrSM очень сложно обнаружить и перехватить. А старший научный сотрудник Института Като Дуг Бандоу сказал, что PrSM имеют потенциал для резкого увеличения фактора риска для китайского флота.

«Китайские военные хорошо осознают ущерб, который Украина смогла нанести России с помощью Himars с момента их первой поставки США в июне 2022 года, и будут с осторожностью следить за модернизированными высокоточными ракетами», — говорится в статье.

Дуг Бандоу добавил, что PrSM нанесут важный психологический удар по Китаю, даже не сделав ни одного выстрела, и могут убедить его руководство отложить свои имперские амбиции.

Издание напоминает, что США и Китай наращивают военные возможности в Тихоокеанском регионе, особенно вокруг Тайваня, который Китай считает частью своей территории, хотя фактически он является независимым с 1940-х годов.

«Если военные возможности США будут превзойдены Китаем, это будет фатальным для Тайваня, который полагается на Вашингтон как на надежное средство сдерживания. А если островное государство падет, это будет означать потерю ключевого стратегического буфера против экспансионизма Пекина. Но неудача в захвате острова нанесет ошеломляющий удар по Китаю и почти наверняка приведет к падению режима Си», — заключает издание.

По данным Telegraph, в настоящее время Тайвань имеет 11 установок Himars, приобретенных в рамках предыдущих соглашений о продаже оружия с США. Как ожидается, в 2026 году армия острова получит дополнительные установки.

Напомним, Китай анонсировал разработку новой бомбы.