Разведка получила важные доказательства похищения россиянами украинских детей

Киберспециалисты ГУР получили доказательства массового похищения украинских детей с временно оккупированных территорий. Хакеры получили доступ к серверам так называемого «правительства» Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

На серверах оккупационных властей Крыма хранилась документация, подтверждающая насильственное перемещение детей с оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Специалисты ГУР получили доступ к нескольким тысячам списков вывезенных детей, характеристик на похищенных детей, оставшихся без опеки, незаконных решений о назначении перевезенным детям-сиротам новых опекунов из числа граждан РФ, адресов новых мест проживания и расселения похищенных украинских детей.

«Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений РФ — похищении украинских детей — уже переданы в правоохранительные органы», — сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Полученные доказательства будут проанализированы и приобщены к уголовным производствам. Как отмечает Юсов, полученная информация позволит найти и вернуть в Украину похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению.

Напомним, из-за войны Украина потеряла половину своего детского населения.