В Раде анонсировали оборонное соглашение с США

Украина ведет работу над новыми моделями дронов и готовит масштабное оборонное соглашение с США. Об этом накануне в интервью сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, украинские разработки в сфере дронов и антидроновых систем стали примером для многих государств.

Спикер подчеркнул, что уже осенью украинский оборонный сектор представит новые проекты, в создание которых вкладывают средства международные партнеры.

Стефанчук анонсировал, что Украина готовит «большое соглашение» с США. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты будут покупать украинские беспилотники, а Украина в ответ получать современное американское вооружение.

«Это абсолютно новая страница, когда мы уже начинаем становиться поставщиками безопасности для всего мира. Потому что у нас есть уникальный опыт, уникальные технологии, уникальные продукты безопасности, которые мы можем предложить нашим партнерам», — заявил он.

Напомним, Украина хочет заключить с США соглашение об оружии.