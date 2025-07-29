Жертвами авиационного удара России по Беленьковской исправительной колонии стали не менее 17 человек

Поздно вечером понедельника, 28 июля, Россия нанесла авиационно-бомбовый удар по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области. О последствиях поведали в министерстве юстиции.

Сообщается, что жертвами налета стали не менее 17 людей, а 42 человека получили различные ранения.

Уточняется, что удар был нанесен с помощью четырех управляемых авиационных бомб.

Кроме этого была полностью разрушена столовая учреждения, значительные разрушения получили административный штаб и карантинное отделение.

Говорится, что один сотрудник учреждения получил незначительные ранения (осколочное поражение лица).

Добавляется, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и других отделениях учреждения.

Сейчас для обеспечения порядка в учреждении привлечено около полусотни сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы.

Подчеркивается, что периметр учреждения не поврежден, угрозы побега нет.

Резюмируется, что обстрел объектов гражданской инфраструктуры, в частности пенитенциарных учреждений, расценивается как военное преступление.

Ранее дипломат оценил вероятность встречи Зеленского и Путина.