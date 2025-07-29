В Черновицкой области вновь произошло небольшое землетрясение

Во вторник, 29 июля, в 5-15 утра возле населенных пунктов Волока и Грушевка произошло небольшое землетрясение. Об этом информирует Главный центр специального контроля.

Сказано, что его магнитуда составила 2,3 по шкале Рихтера.

Добавляется, что эпицентр подземных толчков находился на глубине два километра.

Стоит отметить, что по классификации сейсмологов, это было едва ощутимое землетрясение, которое обычно не представляет опасности для населения и инфраструктуры.

Ранее в Черновицкой области произошло небольшое землетрясение.