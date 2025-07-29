В Украине растет потребление электричества – отключения фиксируют в семи областях

На утро вторника, 29 июля, в Украине снова фиксируют проблемы с электричеством. О текущей ситуации поведали в «Укрэнерго».

Энергетики говорят, что по причине неблагоприятных метеоусловий (гроза и сильные порывы ветра) были полностью или частично обесточены 477 населенных пунктов в семи областях.

Добавляется, что сейчас ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Уточняется, что восстановление электроснабжения всех абонентов прогнозируется до конца суток.

Кроме этого информируется, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту, и сегодня утром оно было на 4,7% выше, чем в это же время предыдущего дня, в понедельник.

Объясняется, что причина этому – жара в большинстве регионов нашей страны и облачная погода в западных областях, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

При этом на 2,6% вырос дневной максимум потребления, который был зафиксирован вчера вечером.

Украинцам напомнили: «Необходимость в бережном потреблении электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, используйте мощные электроприборы рационально и не включайте несколько таких устройств одновременно до 22-00».

Ранее после воздушной атаки России Киев частично остался без электричества.