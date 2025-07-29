Обстрелы россиян спровоцировали лесные пожары в Харьковской области

На утро вторника, 29 июля, в Харьковской области тушат восемь лестных пожаров. Как говорят в ГСЧС, их спровоцировали обстрелы России на территории Изюмского и Лозовского районов.

Уточняется, что Изюмском районе возникли пять пожаров – на территории Студенецкого лесничества в Оскольской громаде (25 га), недалеко от села Пески-Радьковские на территории регионального ландшафтного парка местного значения «Краснооскольский» горит хвойная подстилка (6 га) и сухая трава (5 га), а также три возгорания недалеко от села Подлиман на территории Боровского лесничества (общая площадь более 6 га).

Добавляется, что в Лозовском районе около села Софиевка Близнюковской громады на территории Близнюковско-Лозовского лесничества продолжается тушение трех лесных пожаров общей площадью более 25 га.

Ранее пожар в Полтавской области уничтожил урожай зерна.