Актуальная ситуация на фронте: сегодняшняя сводка Генштаба ВСУ

Стало известно, что происходит на фронте. О ситуации на утро вторника, 29 июля, информирует Генштаб ВСУ.

Сообщается, что накануне произошло 172 боевых столкновений.

Говорится: «Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, сбросил 149 управляемых авиационных бомб».

Добавляется, что россияне совершили 5 922 обстрела, в том числе 61 из реактивных систем залпового огня, а также привлекли для поражения 3 859 дронов-камикадзе».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 051 300 солдат.