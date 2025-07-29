В Гонконге объявили… черное предупреждение

Синоптики в Гонконге бьют тревогу. Метеорологическая обсерватория специального административного района КНР объявила во вторник, 29 июля, наивысшее черное предупреждение в связи с аномальными ливнями.

Указывается на то, что из-за сильного затопления дорог и суровых погодных условий местным жителям следует оставаться в безопасных местах.

Добавляется, что из-за ливней возможны паводки и разливы рек.

Информируется: «Не выходите на улицу, пока действует черное предупреждение о ливне, пока дорожная ситуация не улучшится».

Ранее на штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм.