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Новости > США проведут крупные военные учения «Арктический край»

США проведут крупные военные учения «Арктический край»

Александр Панько
29.07.25 11:40
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США проведут крупные военные учения «Арктический край»

В августе (с 1 по 31 число) в Арктике пройдут крупные военные ученые США. Их проводят ежегодно.

Северо-американское командование противовоздушной обороны вместе с северным командованием проведут учения «Арктический край».

В них будут принимать участие подразделение противовоздушной обороны, ВВС, сухопутные войска, ВМС, морская пехота и силы спецопераций, говорится в сообщении.

Сказано: «Ключевые задачи учений включают исполнение функций управления и контроля в поддержку задач защиты нации в Арктическом регионе, открытие театра операций на Аляске, включая порт Маккензи, демонстрация готовности».

Ранее Дания назвала США единственной угрозой для Гренландии.

Тэги: США, мир, война, Арктика

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