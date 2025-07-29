Франция рассказала, как должна завершиться война в Секторе Газа

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сделал громкое заявление по поводу завершения войны в Секторе Газа. Оно прозвучало на конференции по Палестине в ООН.

Дипломат отметил: «Пытаться представить себе достижение длительного прекращения огня в Секторе Газа, не очертив контуры послевоенного периода там и политического горизонта, это иллюзия».

Подчеркивается: «Нет альтернативы политическому решению, предусматривающему создание двух государств – Израиля и Палестины».

Добавляется: «Настало время политического ответа на израильско-палестинский конфликт. Этот ответ требует признания суверенного государства Палестина с обновленной формой правления. Оно должно обеспечить гарантии безопасности для всех. Это требует разоружения ХАМАС и региональной интеграции Израиля».

Ранее Нетаньяху оценил перспективы прекращения огня в Секторе Газа.