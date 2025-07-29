Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое заявление по поводу мирных переговоров Украины и России. Он предложил организовать встречу лидеров двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Глава государства сказал: «Мы верим, что эта война должна уже закончиться. Я при каждой возможности подчеркиваю нашу готовность принять на нашей территории встречу на уровне лидеров».

Политик добавил: «Так же как ранее был организован переговорный стол в Стамбуле, так и в недалеком будущем стол, за которым обсудят мир, будет организован в Турции, и в этой кровавой войне будет поставлена точка».

Ранее мы писали, что Трамп уверяет, что предотвратил шесть крупных войн.