В ЦИК дали разъяснение по поводу местных выборов в Украине

В ЦИК сделали важное заявление по поводу местных выборов в Украине. В этом году их не будет.

Как известно, согласно избирательному законодательству, они должны были бы состояться в последнее воскресенье октября этого года одновременно по всей стране.

Сказано: «Дату проведения таких выборов назначает Верховная Рада не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В связи с полномасштабной вооруженной агрессией России в Украине введено военное положение, во время действия которого никакие выборы не организуются и не проводятся. Следовательно, решение о назначении очередных местных выборов парламентом не принималось».

Также ЦИК констатирует отсутствие оснований для внесения представлений кандидатур в состав местных территориальных избирательных комиссий, а также для формирования нового состава территориальных избирательных комиссий разных уровней, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов в Украине.

При этом обращается внимание местных организаций политических партий – субъектов представления кандидатур в состав ТИК, что предпосылкой внесения представлений является принятие Верховной Радой решения о назначении очередных местных выборов и определение даты их проведения.

Отмечается: «Если бы не российская агрессия и страшная война, которую развязали против Украины россияне, мы бы сейчас уже вступали в период подготовки и организации очередных местных выборов, в частности, в соответствии с требованиями избирательного законодательства местные ячейки политических партий имели бы возможность вносить представление кандидатур в новый состав территориальных избирательных комиссий».

Резюмируется: «Однако во время действия военного положения никакие выборы не организуются и не проводятся, поэтому члены ТИК, состав которых был сформирован на очередных местных выборах 25 октября 2020-го года, продолжают осуществлять свои полномочия до формирования нового состава соответствующей территориальной избирательной комиссии».

Ранее в ЦИК рассказали, готовятся ли к выборам.