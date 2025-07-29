Дипломат оценил вероятность встречи Зеленского и Путина

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица оценил вероятность встречи президента нашей страны Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Его слова цитирует «Укринформ».

По его словам, шансы на это растут.

Аргументируется это тем, что президент США Дональд Трамп уже открыто демонстрирует недовольство тем, что Россия затягивает переговорный процесс.

При этом чиновник подчеркнул, что не может комментировать слова главы турецкого МИД Хакана Фидана, который сделал заявление о встрече президентов Украины и России: «У меня нет первоисточника его слов, возможно, он имеет в виду пользу от трех проведенных встреч в Стамбуле. Возможно, он чувствует, что шанс на такую встречу растет. И действительно, хочется верить, что растет, потому что Москва осознает, что у Вашингтона лопается терпение».

Добавляется: «Можно играть с друзьями, с коллегами, но играть с президентом США в такие игры нельзя».

Отмечается также, что тема саммита лидеров поднималась что во время первой встречи делегаций в Стамбуле.

Сообщается: «Российская сторона говорила: «Вы хотите встречи? Выполняйте требования!». То есть они искажают логику украинской стороны, потому что считают, что президенты должны только одобрять то, что сделано экспертами. Но здесь должна быть другая логика. Здесь должна быть логика, что правитель Кремля должен четко сказать всем своим подчиненным, что они должны оформить принципиальные договоренности лидеров, а не наоборот».

Информируется, что в противном случае встречи будут длиться годами и это именно то, что нужно России.

Говорится, что вместо реального решения вопроса завершения войны Россия пытается выстроить инфраструктуру бесконечных разговоров и предложить это Дональду Трампу.

Сказано: «Я думаю, что в Вашингтоне, где работают умные люди (и аналитики, и политики) уже поняли, что их водят за нос. И ждать до 2 сентября – это слишком долго, ведь ежедневно гибнут люди, ежедневно имеем ракетные и дроновые обстрелы, а российская сторона продолжает водить хороводы вокруг экспертных встреч».

Ранее Песков подтвердил, что Путин не спешит встречаться с Трампом.