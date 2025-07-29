Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 051 300 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 29 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 051 300 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 065 танков, 23 064 боевые бронированные машины, 30 865 артиллерийских систем, 1 451 РСЗО, 1 202 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 48 585 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 548 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 56 687 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 935 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский рассказал, сколько людей удалось вернуть из плена с начала войны.