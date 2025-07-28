Из-за непогоды без электричества в Украине остались 459 населенных пунктов

Непогода бушевала непогода. О ее последствиях поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что на утро понедельника, 28 июля, из-за неблагоприятных метеоусловий (грозы и шквалы) были полностью или частично обесточены 459 населенных пунктов в шести областях.

Добавляется, что ремонтные бригады облэнерго уже работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех абонентов.

В то же время говорится, что потребление электроэнергии держится на высоком уровне, однако оно и снизилось на 3,4% по сравнению с предыдущим рабочим днем, пятницей.

Причиной этому стало понижение температуры воздуха в центральных, северных и западных областях.

Однако, как акцентируется внимание, вчерашний суточный максимум потребления был на 6,8% выше, чем максимум предыдущего воскресенья.

Отмечается, что причина таких изменений – значительное усиление жары на всей территории Украины по сравнению с ситуацией неделю назад.

Украинцам рассказали, что облачная погода с дождем на значительной территории нашей страны и сохранение жары в южных и восточных областях обусловливают необходимость бережного потребления электроэнергии в течение этого дня, в связи с чем следует ограничить использование мощных электроприборов до 22-00.

Ранее мы писали, что рабочая неделя в Украине начнется с жары и дождей.