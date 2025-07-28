В Черновицкой области произошло смертельное ДТП с участием сотрудницы полиции

Громкий инцидент произошел в городе Новоселица (Черновицкая область). Тут участницей смертельного ДТП стала 34-летняя сотрудница полиции.

В ведомстве информировали, что, находясь вне службы, она управляла автомобилем Volkswagen Tiguan, когда по неизвестным пока причинам не справилась с управлением и врезалась в ограждение на улице Центральной.

Увы, в аварии погибла ее 35-летняя пассажирка, а еще две женщины возрастом 32 и 34 года получили травмы.

Саму полицейскую также доставили в больницу.

Уточняется, что расследованием этого дела занимается территориальное управление ГБР в Хмельницком.

Резюмируется: «Полиция обеспечит объективное содействие в всестороннем и беспристрастном расследовании происшествия».

Ранее во Львовской области произошло резонансное ДТП с машиной полиции.