Украинцы стали реже заключать браки

За первые шесть месяцев 2025-го года в Украине заключили 68 595 браков. Такие данные приводит министерство юстиции.

Увы, это намного меньше, чем за аналогичный период 2024-го года (было заключено 72,7 тысяч браков).

Лидером прогнозируемо стал Киев – 14 411 браков.

Ситуация по регионам выглядит следующим образом:

Стоит добавить, что в прошлом году в нашей стране было зарегистрировано 150,21 тысячи браков, и это сразу на 19,3% (38,84 тысячи) меньше, чем в 2023-м году.

Ранее в Украине был зафиксирован антирекорд по показателю рождаемости.