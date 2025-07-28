Украина начала получать азербайджанский газ

НАК «Нафтогаз Украины» заключила первое соглашение о покупке газа в Азербайджане. Оно подписано с компанией SOCAR.

Сообщается, что впервые тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария – Румыния – украинская граница.

Председатель правления НАК Сергей Корецкий поведал: «Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины».

Ранее нефть снова начала дорожать после доклада ОПЕК.