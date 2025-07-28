Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 050 250 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 28 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 050 250 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 061 танк, 23 064 боевые бронированные машины, 30 826 артиллерийских систем, 1 450 РСЗО, 1 201 средство ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 48 393 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 546 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 56 596 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 935 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что Уиткофф уверен, что Украина и Россия заключат мирное соглашение.