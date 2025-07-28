Испанцы узнали о древних людях кое-что жуткое

Археологи из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции в Испании сделала шокирующее заявление. По их словам, они нашли доказательства того, что древние люди ели детей 850 тысяч лет назад.

Специалисты выявили свидетельство древнего каннибализма: в пещере Гран-Долина на севере Испании найдены останки ребенка, съеденного его сородичами примерно 850 тысяч лет назад.

Раскопки тут длились более тридцати лет.

Ученые поведали, что на найденном шейном позвонке ребенка возрастом от двух до четырех лет четко видны следы порезов, характерные для разделки туши.

Говорится: «Кость имеет точные надрезы в ключевых анатомических точках, что свидетельствует о преднамеренном обезглавливании. Тело ребенка было обработано так же, как и охотничья добыча».

Добавляется, что позвонок был найден среди других останков, принадлежавших Homo antecessor, то есть древнему виду, предположительно являющемуся общим предком как современных людей, так и неандертальцев.

Отмечается, ч то около трети всех костей, обнаруженных на этом уровне пещеры, имеют следы порезов, укусов и переломов, аналогичных тем, что встречаются на костях животных, употреблявшихся в пищу.

Подчеркивается: «Это не единичный случай. На останках мы видим следы человеческих укусов, что исключает случайность. Мы имеем дело с регулярной практикой каннибализма».

Испанцы полагают, что поедание соплеменников могло иметь не только пищевой, но и социальный или территориальный характер.

Резюмируется, что найденные останки являются на сегодня самым ранним известным свидетельством детского каннибализма.

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