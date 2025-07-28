Ученые спрогнозировали последствия от столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

Эксперты из Корнеллского университета в США поведали о последствиях возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Луной. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это космическое событие способно высвободить до ста тысяч тонн лунной породы, что приведет к повреждению спутников и других аппаратов на орбите нашей планеты.

Как оценивают специалисты NASA, сегодня вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%.

Ожидается, что, если так произойдет, т о это будет самое крупное столкновение с Луной за последние пять тысяч лет.

Ученые предупредили: «Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, находящихся на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания».

Американцы также считают, что идеи планетарной обороны в дальнейшем должны затронуть в том числе и окололунное пространство.

Информируется, что такое столкновение, вероятно, спровоцирует яркую вспышку, которая будет видна с Земли в течение нескольких секунд, а также создаст на Луне ударный кратер, ширина которого может достигнуть одного километра.

Ранее ученые существенно повысили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной.