Японцы впервые удалили лишнюю хромосому у человека с синдромом Дауна

Эксперты из университета Миэ в Японии провели уникальную операцию. Впервые в истории они удалили лишнюю хромосому пациенту с синдромом Дауна.

Сообщается, что данное исследование проводилось под руководством доктора Ретаро Хашизуме.

Специалисты совершили прорыв с помощью инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9, удалив лишнюю 21-ую хромосому, вызывающую синдром Дауна.

Сказано: «Это восстанавливает нормальную функцию клеток и обеспечивает успешность до 37,5 %».

Впрочем, ученые уточняют, что их метод пока не пригоден для использования из-за высокого риска повреждения других хромосом.

Резюмируется, что эта технология нуждается в усовершенствовании.

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