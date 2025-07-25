Зеленский высказался по поводу возможной встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил необходимость встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава нашего государства высказался на встрече с журналистами.

Он сказал: «Нам нужно окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними не получится».

Подчеркивается: «Нужна адженда такой встречи – встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи».

Отмечается: «Многое удалось с некоторыми шагами на территории России, некоторыми операциями. Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это».

Ранее Зеленский высказался о перспективах встречи с Путиным.