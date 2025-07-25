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Новости > Потребление электричества в Украине существенно выросло – актуальная ситуация

Потребление электричества в Украине существенно выросло – актуальная ситуация

Александр Панько
25.07.25 12:36
196
Потребление электричества в Украине существенно выросло – актуальная ситуация

В пятницу, 25 июля, в Украине выросло потребление электричества. О текущей ситуации информирует «Укрэнерго».

Сообщается следующее: «Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня по состоянию на 9-30 утра оно было на 6,9% выше, чем в это же время предыдущего дня, в четверг».

Указывается, что причиной этому является жара на всей территории нашей страны, а также облачная погода с дождем в части западных и северных областей, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.

Добавляется при этом, что в минувший четверг суточный максимум потребления был на 1,7% выше, чем максимум предыдущего дня, в среду.

Энергетики обратились к украинцам: «Сегодня существует необходимость в бережном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов до 22-00».

Ранее мы писали, что украинские школьники будут изучать новый актуальный предмет.

Тэги: общество, электричество, новости Украины

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