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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 047 250 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 047 250 солдат

Александр Панько
25.07.25 09:12
154
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 047 250 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 25 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 047 250 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 049 танков, 23 052 боевые бронированные машины, 30 777 артиллерийских систем, 1 446 РСЗО, 1 201 средство ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 47 834 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 535 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 56 213 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 935 единиц специальной техники.

Ранее Трамп высказался о военной помощи Украине.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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