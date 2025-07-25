Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 047 250 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 25 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 047 250 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 049 танков, 23 052 боевые бронированные машины, 30 777 артиллерийских систем, 1 446 РСЗО, 1 201 средство ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 47 834 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 535 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 56 213 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 935 единиц специальной техники.

Ранее Трамп высказался о военной помощи Украине.