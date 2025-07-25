В Днепре задержали ребенка, который зарезал женщину возле банкомата

В Днепре задержали четырнадцатилетнего парня, который зарезал женщину возле банкомата. Об этом информирует областная прокуратура.

Сообщается о том, что следствие установило, что утром 23 июля подозреваемый напал на незнакомую женщину возле банкомата и нанес ей как минимум пять ножевых ранений в шею и туловище.

Увы, от полученных травм жертва скончалась на месте.

Суд избрал подростку, подозреваемому в умышленном убийстве, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Добавляется, что орудие преступления – нож, приобретенный накануне, изъято и направлено на экспертизу.

Примечательно и то, целью убийства не было завладение имуществом потерпевшей. Отморозок объяснил свой поступок тем, что он не любит людей.

Ранее в Днепре женщину зарезали возле банкомата.