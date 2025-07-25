Украинские школьники будут изучать новый актуальный предмет

Уже в новом учебном году украинские школьники будут изучать новый предмет. Он касается темы энергоэффективности.

Об этом информирует министерство образования и науки.

Сказано: «Ученики 4-11-х классов будут изучать, как рационально пользоваться ресурсами и быть более энергосберегающими в повседневной жизни».

Добавляется: «Чтобы интеграция темы была эффективной, министерство в рамках проекта «Уроки энергоэффективности» подготовило пособия, которые помогут учителям сделать уроки более интересными и содержательными для учеников».

Также сообщается, что интеграция темы не будет предусматривать дополнительной нагрузки, а будет предлагать материалы для соответствующих тем действующих учебных программ, чтобы сделать их еще более актуальными.

Указывается, что такая интеграция рекомендована для модельных программ «Познаем природу», STEM, «Окружающая среда», «Технологии», «Естественные науки» и другие.

В ведомстве уверяют: «Мы стремимся интегрировать тему энергоэффективности в школьную программу максимально эффективно и без дополнительной нагрузки. Первым этапом для реализации этой инициативы стало обучение для учителей, в котором приняли участие более 2,2 тысяч педагогов. Второй шаг – разработка пособий, которые уже доступны для большинства классов. Благодаря этому внедрение тематики энергоэффективности будет более комфортным для учителей и содержательным и понятным для учеников».

Ранее мы писали, что в Украине отменят «дистанционку» в школах.