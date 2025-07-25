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Новости > Британцы посоветовали пожилым людям пить свекольный сок

Британцы посоветовали пожилым людям пить свекольный сок

Агата Кловская
25.07.25 10:47
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Британцы посоветовали пожилым людям пить свекольный сок

Эксперты из университета Эксетера в Великобритании посоветовали пожилым людям пить свекольный сок. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этот концентрированный напиток помогает снизить артериальное давление у пожилых людей, изменяя состав бактерий во рту.

В опыте участвовали 75 людей – 36 пожилых (в возрасте от 60 до 70 лет) и 39 молодых людей. Их разделили на две группы для двухнедельного приема свекольного сока или плацебо. Напиток добровольцы употребляли дважды в день.

По завершении эксперимента микробиом полости рта каждого подопытного проанализировали с помощью секвенирования.

В итоге оказалось, что именно у пожилых участников после приема сока сократилось количество потенциально вредных бактерий, таких как Prevotella, и увеличилась доля полезных – например, Neisseria.

Ученые говорят, что такие изменения повысили эффективность преобразования пищевых нитратов в оксид азота – молекулу, которая регулирует расширение сосудов. После этого у людей с гипертонией показатели кровяного давления заметно снизились.

Добавляется, что у молодых участников подобных эффектов не наблюдалось.

Информируется, что нитратсодержащая диета может стать доступным способом поддержания сердечнососудистого здоровья с возрастом.

Резюмируется, что кроме свеклы, нитраты содержатся в шпинате, руколе, сельдерее, фенхеле и кейле.

Ранее медики посоветовали пожилым людям пить козье молоко.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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