Ученые обнаружили ну очень странную планету

Эксперты из Амстердамского университета в Нидерландах нашли очень странную планету. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что на экзопланете TOI-2431 b один год длится всего 5,4 земных часа.

Поясняется, что она находится в 117 световых годах от Земли.

Ученые рассказали, что обнаружили данный объект с помощью космического телескопа TESS (NASA).

Говорится: «Год на TOI-2431 является одним из самых коротких известных периодов обращения экзопланеты вокруг своей звезды. Она находится крайне близко к своей звезде, всего в 933 тысячах километров (0,0063 астрономической единицы). Подобная близость разогревает ее поверхность примерно до 2000 Кельвинов (около 1 727 градусов по Цельсию), чего достаточно для плавления камней и металлов».

Впрочем, по словам астрономов, хотя размер планеты схож с таковым у Земли, по характеристикам TOI-2431 b сильно отличается: ее радиус больше почти в полтора раза, а масса в 6,2 раза. Средняя плотность составляет 9,4 грамма на кубический сантиметр, что существенно выше земной.

Отмечается, что из-за сильных приливных сил, создаваемых близкой звездой, форма планеты деформирована. Полагается, что одна из ее осей короче другой примерно на 9%, что придает TOI-2431 b сплюснутую форму, а не идеально круглую.

Увы, но, как уверены специалисты, это планета обречена на гибель. Уже подсчитано, что через 31 миллион лет она будет поглощена своей звездой – это один из самых коротких сроков приливного распада, зафиксированных у планет с ультракоротким периодом обращения.

Ранее ученые заявили, что Вселенная может схлопнуться.