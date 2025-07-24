Погодные условия изменили ситуацию с электричеством в Украине

Из-за жары в Украине растет потребление электричества. О ситуации на утро четверга, 24 июля, поведало «Укрэнерго».

Говорится, что на сегодняшнее утро оно было на 2,1% выше, чем в это же время предыдущего дня, в среду.

Накануне, 23 июля, суточный максимум потребления был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня, во вторник.

Сказано: «Активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10-00 до 16-00».

Ранее синоптики спрогнозировали, какая погода ждет украинцев в августе.