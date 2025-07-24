Китай порадовался за переговоры Украины и России в Стамбуле

Китай поддержал очередной раунд переговоров Украины и России, который состоялся накануне в Стамбуле. Позицию Пекина озвучил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Дипломат сказал, что Китай приветствует новый раунд прямых переговоров между двумя странами, а также достигнутый консенсус по гуманитарным вопросам, таким, как обмен пленными.

Он отметил: «Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и надеется, что все стороны продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и совместно продолжат способствовать смягчению ситуации».

Ранее стали известны первые результаты очередных переговоров Украины и РФ в Стамбуле.