В Киевской области произошло эпичное ДТП с участием грузовиков

Утром четверга, 24 июля, на 34-м километре автодороги Киев-Чоп рядом с селом Бузова в Киевской области произошло масштабное ДТП. О нем информирует местная полиция.

Тут столкнулись два грузовика.

В результате движение транспортных средств затруднено в направлении города Киева", - сообщили патрульные.

Добавляется, что объезд осуществляется крайней левой полосой. Патрульные регулируют дорожное движение и обеспечивают охрану места происшествия.

Ранее в Киеве маршрутка с людьми влетела в автоцистерну.